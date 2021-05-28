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Силовики на Донбасі накрили склад паленого алкоголю (фото)

28 травня, 23:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Шахраї продавали фальсифікат через гуртово-роздрібну мережу та групи у мобільних додатках

В районі ООС у Донецкій області представники Фіскальної служби та Національної гвардії виявили приховані приміщення з фальсифікованим алкоголем.

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Про це штаб операції Об’єднаних сил повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Окрім фіскалів та військовослужбовців Національної гвардії України, в операції взяли участь співробітники харківського главку ДФС, які виявили групу осіб, котра в складських та торгівельних приміщеннях на території Донецької області зберігала і збувала фальсифіковані алкогольні напої.

Силовики на Донбасі накрили склад паленого алкоголю / Facebook ООС

Силовики на Донбасі накрили склад паленого алкоголю / Facebook ООС

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Продавали фальсифікат шахраї через гуртово-роздрібну мережу Харкова та області, а також через групи у мобільних додатках. А доставляли за допомогою кур’єрської служби по всій території України.

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Правоохоронці та вилучили з незаконного обігу понад 1300 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв на загальну суму понад 300 тисяч гривень, йдеться у повідомленні.

Силовики на Донбасі накрили склад паленого алкоголю / Facebook ООС

Силовики на Донбасі накрили склад паленого алкоголю / Facebook ООС

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Раніше писалося, що під Києвом в Обухові накрили величезний склад із фальсифікованим елітним алкоголем.

Також нагадаємо, у Миколаєві поліція накрила цех із виробництва контрафактного алкоголю.

А 2016 року "паленим" алкоголем, який розливали в Люботині Харківської області, отруїлися 150 осіб, померли понад 70 людей.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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