Синьо-жовті прапори й тисячі людей. У Новій Каховці проходить мітинг проти окупантів (відео)

Організатори просили максимально поширити інформацію про мітинг серед мешканців Нової Каховки

Люди виходять на мітинги проти окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області в тимчасово окупованій Новій Каховці проходить мітинг проти російських загарбників.

Про це пише Telegram-канал "PavlovskyNews".

Реклама

Багатотисячний протест проти окупантів розпочався об 11:00 на вулиці Першотравневій біля кінотеатру "Юність".

Люди вийшли на вулиці з українськими прапорами та співають гімн.

"Враховуючи відсутність доступу до українських ЗМІ, організатори просили максимально поширити інформацію про мітинг серед мешканців Нової Каховки", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Ситуація в Україні 6 березня

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні створюватимуться повноцінні табори для російських військовополонених через їх велику кількість.

Раніше ми писали: