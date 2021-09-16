Синоптик назвала дату різкого похолодання в Україні

У п'ятницю українці ще встигнуть насолодитися останнім днем бабиного літа, але пощастить з погодою на всім

Найближчими днями погода зміниться - дістаємо теплі речі. Колаж: "Сьогодні"

Тепла і сонячна погода в Україні буде приблизно ще добу, а з 18 вересня різко похолодає і дощі будуть заливати всю територію країни.

Про це розповіла в своєму прогнозі погоди синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, 17 вересня на значній території України буде ще цілком тепла погода з температурою повітря 17-22 градуси.

На півночі і північному сході буде прохолодніше, 11-17 градусів.

Дощі завтра охоплять майже всі західні області, трохи зачепить Вінницьку, Житомирську та Одеську області. На решті території буде суха погода.

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На вихідних і в понеділок стане більше дощів і сильніше похолодає.

"Бабине літо потихеньку закінчується. Але ще може бути друге бабине літо в жовтні ... Основний стрибок температури вниз буде в суботу та неділю, початок тижня теж буде холодним", – сказав Діденко.

У Києві завтра температура буде комфортною, в районі 19 градусів. Опадів не очікується. А в Укргідрометцентрі уточнили, що в столиці на вихідних теж чекаємо похолодання до 12-14 градусів і дощі.

Субота

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Неділя

В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.

З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звісно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як розповідав "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань, у другій половині вересня погода істотно зіпсується, а в кінці місяця буде два похолодання, які розділить короткочасне потепління майже до 20 градусів.