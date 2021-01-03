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Синоптик розповіла, якою буде погода в перший робочий день року

3 січня, 14:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

З понеділка починаються робочі будні, але погода порадує

Морозів і снігопадів найближчим часом не передбачається. У перший робочий день року, 4 січня, в Україні все ще буде плюсова температура і трохи опадів найближчої ночі, і то тільки на півночі.

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Про це написала в Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, домінуючий вплив антициклону зумовить погоду переважно суху. Вночі є ймовірність невеликих опадів лише в північних областях.

Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Вранці тумани і місцями паморозь.

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Температура повітря в понеділок також істотно не зміниться, 2-5 градусів, на сході близько нуля. У західних областях і на півдні України 3-8 градусів тепла.

У Києві найближчої ночі можливий дощ або туман, а завтра вдень – без опадів. Температура повітря вдень очікується близько 3 градусів вище нуля.

Після того, як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка на українців чекає погода цієї зими і в цілому до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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Джерело: Сьогодні

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