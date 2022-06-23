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СЬОГОДНІ Новини України

Синоптики дали суперечливий прогноз погоди

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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23 червня, 11:13
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Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, у яких регіонах можна буде насолодитися сонцем, а де краще взяти з собою парасольку
Погода порадує мешканців столиці. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода порадує мешканців столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 24 червня, підготовлений синоптиками, не надто порадує жителів нашої країни. На Лівобережжі очікуються дощі та грози. На заході та в більшості південних областей температура повітря досягне максимум 29 градусів тепла, а на півночі, у центрі та на сході України буде трохи прохолодніше. Нельотну погоду прогнозують у Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Херсоні та Одесі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у регіонах та Києві завтра, 24 червня

На заході України буде сонячно. Температура повітря вдень коливатиметься в районі 24-29 градусів зі знаком плюс, а от уночі буде прохолодно – 11-16 градусів тепла. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

У південних областях очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 22-26 градусів тепла, вночі – 12-17 градусів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

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На сході країни також опади. Температура повітря вдень подекуди підніметься до 27 градусів тепла, вночі становитиме 11-15 градусів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У центральних областях та на півночі країни практично без опадів. Повітря вдень прогріється до 26 градусів тепла, вночі 12-16. У Києві буде сонячно та тепло.

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Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
Спека у Києві
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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.

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