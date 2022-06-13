Синоптики назвали регіони України, куди прийдуть дощі та похолодання

В Укргідрометцентрі прогнозують, що 30-градусна спека відступить

Дощова погода очікується на всій території України / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 14 червня піднесе сюрпризи. Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що по всій країні, крім західних областей, вдень у вівторок очікуються дощі з грозами. У більшості регіонів спека відступить, стовпчики термометрів піднімуться вище 30 градусів лише у східних та південних областях.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 14 червня, в західних областях температура вночі становитиме 11-14 градусів тепла, вдень до 25. У Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та в інших західних областях вночі пройде дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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В південних областях та в Криму вночі 18-22 градусів тепла, вдень на Одещині 26-28, у Херсоні, Миколаєві, Сімферополі 27-31. Вдень можливі грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На сході та в центрі України температура вночі становитиме 15-18 градусів, вдень у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікується 30-градусна спека. Вдень очікуються дощі з грозами, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Києві 14 червня нічна температура становитиме 16-18, вдень 23-25 тепла. Вночі без опадів, вдень синоптики обіцяють дощ.

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На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, вночі 13-16 тепла, вдень до 27 градусів. Також очікується дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/сек.

Нагадаємо, у тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.