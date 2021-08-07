Синоптики оголосили штормове попередження: де і коли чекати удару стихії

Через кілька годин в декількох областях очікується буря – синоптики уточнили штормовий прогноз

Українців чекають зливи і штормовий вітер

Завтра вдень в Україні погода буде сонячна і без опадів, але ось найближчої ночі на сході вируватиме негода – у кількох областях зливи і навіть град.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, вночі 8 серпня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних і Сумській областях.

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В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви";

в Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом в сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки;

тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. Найімовірніше Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні негода знову наробила біди в Україні. Сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, крижані кулі сипалися з неба в селі Кучурган, а вітер в регіоні досягав 20 метрів на секунду. Дощ був настільки сильний, що місцями на трасі не було видно дороги. А на Миколаївщині шквальний вітер зривав дахи з будинків.

Також ми писали, як у двох областях України пронісся ураган.