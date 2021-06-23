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Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)

23 червня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ще наприкінці минулого тижня Україна прогнозували затяжні зливи і грози – і дощі будуть, але невеликі і не скрізь

В Україні, незважаючи на довгострокові прогнози синоптиків на початку тижня, в середу, 23 червня, буде досить сухо, але спекотно, температура в деяких областях підніметься до 35 градусів

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві працювати без кондиціонера буде складно – температурний стовпчик сягатиме 35 градусів у тіні і жодних прохолодних опадів.

Аналогічна ситуація буде і на півночі та сході – сонячно, температура – від 33 до 35 градусів і без опадів. Невеликий дощ обіцяють лише в Запорізькій області.

У центрі буде трохи "прохолодніше" – 31-33 градуси і теж без дощів і гроз, а ось на півдні обіцяють дощі і температуру 26-28 градусів, трохи спекотніше буде лише в Херсонській області та Криму – до 34 градусів.

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У західній частині України в середу також буде спека – від 33 до 35 градусів, але пройдуть і дощі, принаймні, синоптики обіцяють опади у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

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Нагадаємо, перед вихідними зливи атакували Одесу. Машини тонули посеред дороги, а люди вбрід добиралися додому.

Ми також писали, що синоптики прогнозують пекельну спеку протягом усього найближчого тижня – місцями температура сягне 34 градусів, але Буковину і південь продовжить заливати й надалі.

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