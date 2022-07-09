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Синоптики попередили про різку зміну погоди

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 липня, 12:14
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Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, як зміниться погода у регіонах
Синоптики попередили про дощі в Києві
Синоптики попередили про дощі в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 10 липня, підготовлений синоптиками, не надто порадує жителів нашої країни. Практично у всіх регіонах України очікуються дощі з грозами, не торкнеться лише Вінниці, але там буде мінлива хмарність. Тому не забудьте захопити з собою парасольку та не залишайте машини під деревами. Крім того, увечері температура повітря значно знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у регіонах та Києві завтра, 10 липня?

В неділю, 10 липня , також будуть йти невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, грози . Вітер північний, північно-західний, 10 липня у східній частині східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 9-14 градусів, вдень 18-23, у північних та центральних областях вночі 12-17, вдень 21-26 градусів тепла, на решті території вночі 15-20, вдень 25-30, на крайньому сході країни до 34 зі знаком плюс.

10 липня в Україні, окрім більшості західних, північних, Черкаської, Полтавської, Одеської, Миколаївської областей, буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки .

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У Києві вночі буде 14-16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 24. Очікуються дощі з грозами.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.

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