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Синоптики попередили українців про негоду

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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10 липня, 11:59
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Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, як зміниться погода у регіонах
Надвір без парасольки краще не виходити. Фото: колаж "Сьогодні"
Надвір без парасольки краще не виходити. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 11 липня, підготовлений синоптиками, не надто порадує мешканців нашої країни. У всіх регіонах України очікуються дощі із грозами. Тому не забудьте захопити з собою парасольку та не залишайте машини під деревами. Крім того, надвечір температура повітря значно знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у регіонах та Києві завтра, 11 липня?

У понеділок, 11 липня, у більшості областей нашої країни пройдуть дощі та помітно похолодає. У східних, центральних, північних областях, а також у Приазов'ї очікуються сильні зливи, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру до 15 – 20 м/с.

На Поліссі та Одеській області переважно без опадів. Вітер в Україні південно-східний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї вдень пориви до 15 – 20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів тепла, на сході до 21, у західних областях 9-14. Вдень температурний фон коливатиметься в межах 19-24 градусів тепла, у південних та східних областях 23-28 зі знаком плюс, у Приазов'ї до 31 вище за нуль.

У Києві вночі буде 14-16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 24. Очікуються дощі з грозами.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.

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