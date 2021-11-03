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СЬОГОДНІ Новини України

Синоптики прогнозують дощі: прогноз погоди в Україні на 3 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
3 листопада, 06:00
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Окрім мокрої погоди буде ще й вітряно
Частину України накриють дощі/Колаж: Сьогодні
Частину України накриють дощі/Колаж: Сьогодні

У середу, 3 листопада, в Україні очікується дощова погода. Крім того, по всій території країни буде хмарно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня дощ йтиме у Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях, у містах Київ та Сімферополь.

У решті областей опадів не прогнозують. Вітер на всій території країни — 5-10 м/с.

На заході очікується +10-13 градусів тепла. На сході температура повітря становитиме 11-14 градусів тепла.

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У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +9 до +13 градусів. На півдні — 14-17 градусів тепла.

У Києві очікується невеликий дощ, температура протягом дня становитиме +10-12 градусів.

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Погода на зимові свята

В Україні на Новий рік прогнозують морозну погоду, але снігу не буде. Зима розпочнеться після 20 листопада, а кінець зими буде у лютому і теж 20-го числа.

У грудні очікується від -2 до -3 градусів морозу. До того ж на початку грудня українцям варто чекати -10 градусів морозу. Наступне різке похолодання прогнозується до Нового року.

У січні-лютому 2022 року прогнозують дощі з мокрим снігом, мороз та похолодання.

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