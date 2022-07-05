Синоптики розповіли, в яких областях України погіршиться погода (фото, відео)

Сайт "Сьогодні" детально розповів, як зміниться погода в областях

У деяких областях України буде град із сильною грозою. / Фото: РБК-Україна, pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 6 липня здивує мешканців нашої країни. Якщо у центрі, на сході та півдні на українців очікує спекотна погода, то в столиці, частині центру, на півночі та заході – слабкі дощі з грозами, а в деяких областях – і град. Нельотну погоду прогнозують у Луцьку, Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, Києві, Житомирі та Чернігові.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в регіонах та Києві завтра, 6 липня

Так, за прогнозами синоптиків, 6 липня буде без опадів у центрі, на сході та півдні. У західних областях удень стовпчики термометрів піднімуться не вище 27 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях буде 20-22 градуси вдень. Синоптики обіцяють град та сильні грози.

На півдні денна температура наблизиться до 36-градусної позначки. Очікується ясна погода, без опадів. У Сімферополі буде 32-34 градуси вдень, також без опадів.

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У центральних областях у середу буде мінлива погода – якщо у Вінницькій області очікується 31-33 градуси тепла вдень та град з сильною грозою, то в Черкасах та Кропивницькому – 33-35 градусів, ясна погода й без опадів.

У Сумській та Чернігівській областях удень очікується 31-33 градуси. Однак якщо в Сумах буде сонячно, без опадів, то в Чернігові – слабкий дощ з грозою. На Житомирщині вдень буде 29-31 градус тепла, а також град з сильною грозою.

Прогноз погоди на 6 липня 2022 року. Фото – скриншот, Укргідрометцентр.

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У східних областях 6 липня буде тепло, без опадів. Температура в Харківській, Донецькій та Луганській областях – 31-33 градуси. Водночас у Дніпрі температура повітря підніметься до 36 градусів тепла.

У Києві 6 липня буде слабкий дощ з грозою. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі – 20-22 градуси тепла, вдень – 31-33.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року. Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.