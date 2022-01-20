"Сирітству — ні!": у Дніпропетровській області жінка подарувала любов тим, хто найбільше її потребує

Фонд Ріната Ахметова допомагає дітям знайти сім'ю

Майже десятиліття вона виховує прийомних дітей. Через проблеми зі здоров'ям Галина Калиниченко з Дніпропетровщини не може мати дітей. Своєю любов'ю вона вирішила ділитися з тими, хто цього особливо потребує.

У Кирила — нова сім'я!

Трирічний Кирило ще навчається розмовляти так, аби його розуміли присутні. Лише півтора місця тому він потрапив до прийомної родини Калиниченків.

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"Після того, як ми всі зустрілися, їхали додому, Таїсія сказала: або він, або ніхто", — каже прийомна мати Галина Калиниченко.

"Я хотіла собі сестричку. Але коли я побачила Кирила, мені стало все одно кого. Головне, щоб був друг", — розповідає прийомна дочка Таїсія Жукалюк.

Хлопчик досі боїться води, а темні плями йому нагадують тарганів. У якій саме родині він жив раніше — Галина не знає. Але зараз це і не важливо. Адже дитина в теплі, чистоті та безпеці. А головне, — є близькі люди — названі мама, брат та сестра.

"У нього ліжко, кімната. Спокою якомога більше", — каже прийомна мати Галина Калиниченко.

Діти під опікою

Галина взяла під опіку трьох дітей.

"Коли у мене з'явилася можливість, я стала мамою двох дітей за два тижні. Ми дуже хотіли, але не знали, як це буде", — розповідає Галина.

Виховувати сиріт, що пережили відмову або втрату батьків, — нелегко. Щодня Галина прищеплює їм любов до родини. Розповідати про дітей без сліз не може. Усі допомагають молодшому Кирилові якнайшвидше адаптуватися в родині.

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"Для мене найголовніше, що молодшого синочка захотіли мої діти. Сім'я і той затишок, любов і щастя, яку вони отримують — це найголовніше, найнеобхідніше їм для подальшого життя", — зазначила прийомна мати Галина Калиниченко.

"Сирітству — ні!"

Власним досвідом Галина ділиться у мережі. Навіть написала статтю на порталі Національного всиновлення "Сирітству — ні!" Фонду Ріната Ахметова, який уже не перший раз вітає родину із зимовими святами.

"Ми хочемо сказати величезне спасибі Фонду Ріната Ахметова, порталу "Сирітству — ні!", тому що чим більше людей буде про це знати, тим менше буде у нас кинутих дітей. Батьки, які шукають дітей, вони теж дуже страждають в той момент, коли вони їх ще не знайшли. І ось цими зусиллями вони знаходять один одного. Це дуже важливо", — каже прийомна мати Галина Калиниченко.

Акції "Рінат Ахметов — дітям" уже понад двадцять років. Тільки за останні 14 років привітання від благодійника отримали майже мільйон хлопчиків і дівчаток.

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