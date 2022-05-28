Системи залпового вогню Україні, переговори Фінляндії та Швеції та інші важливі події 28 травня

Американські РСЗВ увійдуть до найближчого пакету військової допомоги Україні, а голова фінського зовнішньополітичного відомства сповнений оптимізму щодо результативності переговорів з турецькою владою.

Газета The New York Times пише про можливе відправлення систем залпового вогню Україні, а Фінляндія та Швеція розпочали переговори з Туреччиною. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 28 травня, газета The New York Times повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення щодо відправки Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Крім того, перші переговори Фінляндії та Швеції з Туреччиною пройшли добре, незабаром сторони продовжать діалог щодо заяв скандинавських держав на вступ до НАТО.

Білий дім затвердив відправку систем залпового вогню Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення про відправку Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Ймовірно, йдеться про установки M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), повідомила 27 травня газета The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації.

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За даними одного з них, американські РСЗВ увійдуть до найближчого пакету військової допомоги Україні, про який буде оголошено наступного тижня. Дальність вогню M31 GMLRS в залежності від боєприпасу становить від 70 до 500 км. Такі установки можуть бути споряджені керованими ракетами, котрі коригуються з супутників.

Фінляндія та Швеція розпочали переговори з Туреччиною щодо НАТО

Перші переговори Фінляндії та Швеції з Туреччиною пройшли добре, незабаром сторони продовжать діалог щодо заяв скандинавських держав на вступ до НАТО. Про це повідомляє у п'ятницю, 27 травня, CNN із посиланням на заяву Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Глава фінського зовнішньополітичного відомства сповнений оптимізму щодо результативності переговорів із турецькою владою. Він запевнив, що Фінляндія та Швеція стануть членами Північноатлантичного альянсу рано чи пізно.

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"Не вдаватимуся до подробиць, але між Фінляндією, Швецією та Туреччиною триває дуже активний діалог, який ми підтримуватимемо всіма можливими засобами. Підозрюю, що НАТО зробить те саме", – заявив Хаавісто.

Як виїхати з Одеси 28 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху поїздів з Одеси в межах України та за кордон на 28 травня.

Потяг, який 28 травня курсує з Одеси за кордон.

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18:22 35/36 Хмельницький – Жмеринка (через Пшемисль)

Платні поїзди, які 28 травня курсують із Одеси в межах України: