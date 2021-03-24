Ситуація близька до критичної: Радуцький назвав причину спалаху COVID-19

Особливо різко збільшилася смертність від ковіду порівняно з осінньою хвилею коронавірусної хвороби

Британський штам коронавірусу в Українізначно погіршив епідеміологічну ситуацію в країні. А якщо до нас потрапить ще й південноафриканська мутація, ситуація може стати критичною.

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Про це написав у Telegram народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що в Україні тривають гнітючі коронавірусні рекорди: тільки за минулу добу померли від ковіду 342 людини. Нардеп нагадав, що восени, під час другої хвилі коронавірусної хвороби, було 285 летальних випадків.

"Зараз епідеміологічна ситуація близька до критичної... На жаль, щодня помирає більше людей, ніж на піку минулої хвилі пандемії. Одна з головних причин такої сумної статистики – британський штам коронавірусної хвороби. Він агресивніший та поширюється швидше. Вчора в Литві були зафіксовані перші два випадки південноафриканського штаму. Якщо нова мутація коронавірусу потрапить на територію України, це може призвести до ще більшого зростання рівня смертності", – написав Радуцький.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", вчені Національної академії наук спрогнозували ще більше погіршення епідситуації в Україні. Згідно з прогнозами, найгірша ситуація очікується у Львівській, Київській, Одеській областях і в столиці.

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