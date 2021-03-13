Не чекайте червоної зони: Степанов закликав місцеву владу посилювати карантин заздалегідь (відео)

Темпи зростання госпіталізованих тримають в напруженні ситуацію з коронавірусом в Україні.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я звернувся до Андрія Садового (мера Львова), щоб вони не чекали рівня епіднебезпеки. Зараз це може зробити місцеве самоврядування, ввести відповідні обмежувальні заходи, які з одного боку не битимуть дуже сильно по економіці, але з іншого боку вони зможуть хоча би трішечки зупиняти (поширення коронавірусу – Ред.)", – заявив Степанов.





Нагадаємо, цього самого тижня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в міських лікарнях вже немає місць для пацієнтів із COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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