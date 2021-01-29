Ситуація з коронавірусом в Україні: онлайн-брифінг МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.
Як стало відомо, станом на ранок 29 січня в Україні підтвердили 5181 новий випадкок зараження коронавірусом (1 211 593 з початку епідемії). За четвер померли 128 українців (22 479 з початку епідемії), а одужали 11 310 осіб (1 003 341 з початку епідемії).
Зазначимо, що за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 осіб. Читайте детальніше про епідемічну ситуацію за тиждень.
А тим часом в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе і магазини. Як житимемо з 25 січня.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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