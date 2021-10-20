Ситуація погіршується: в яких зонах карантину знаходяться області України

Станом на 20 жовтня в Україні в "помаранчевій зоні" знаходяться 14 областей і Київ. У "червоній і жовтій зоні" карантину - по п'ять областей.
Про це свідчать дані МОЗ України.
Хто входить у "червону зону" карантину?
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Херсонська область
Які регіони потрапили до "помаранчевої зони"?
- Київ
- Волинська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Тернопільська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
- Рівненська область
Які області потрапили в "жовту зону"?
- Вінницька область
- Кіровоградська область
- Закарпатська область
- Полтавська область
- Київська область
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Ситуація з коронавірусом в Україні
В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.
Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.
В Україні зросли темпи COVID-вакцинації
За 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Всього проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
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