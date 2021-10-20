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СЬОГОДНІ Новини України

Ситуація погіршується: в яких зонах карантину знаходяться області України

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
20 жовтня, 10:22
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У "червоній і жовтій" – по п'ять регіонів, а в "помаранчевій" – 14
Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 20 жовтня в Україні в "помаранчевій зоні" знаходяться 14 областей і Київ. У "червоній і жовтій зоні" карантину - по п'ять областей.

Про це свідчать дані МОЗ України.

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Хто входить у "червону зону" карантину?

  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Одеська область
  • Херсонська область

Які регіони потрапили до "помаранчевої зони"?

  • Київ
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Тернопільська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область
  • Рівненська область

Які області потрапили в "жовту зону"?

  • Вінницька область
  • Кіровоградська область
  • Закарпатська область
  • Полтавська область
  • Київська область

В Україні з кожним днем погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні з кожним днем погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.

В Україні зросли темпи COVID-вакцинації

За 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

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Всього проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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