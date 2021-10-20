Ситуація погіршується: в яких зонах карантину знаходяться області України

У "червоній і жовтій" – по п'ять регіонів, а в "помаранчевій" – 14

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 20 жовтня в Україні в "помаранчевій зоні" знаходяться 14 областей і Київ. У "червоній і жовтій зоні" карантину - по п'ять областей.

Про це свідчать дані МОЗ України.

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Хто входить у "червону зону" карантину?

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Херсонська область

Які регіони потрапили до "помаранчевої зони"?

Київ

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Тернопільська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Сумська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Рівненська область

Які області потрапили в "жовту зону"?

Вінницька область

Кіровоградська область

Закарпатська область

Полтавська область

Київська область

В Україні з кожним днем погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

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