Ситуація покращується? "Червону" зону карантину залишать ще дві області

Ще дві області в Україні можуть покинути "червону" зону карантину вже найближчим часом. Таким чином в ній залишиться 8 регіонів.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.
За його словами, 5 тижнів поспіль в Україні знижуються показники захворюваності на коронавірус.
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"За минулий тиждень було зареєстровано 61 210 випадків. Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку", – сказав він.
МОЗ вже зробило відповідне подання до Кабміну про скликання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.
Карантинні зони в Україні 13 грудня
"Червона зона"
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська (області).
"Помаранчева зона"
- Донецька,
- Закарпатська
- Одеська (області).
"Жовта зона"
- м. Київ
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька (області).
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