Ситуація покращується? "Червону" зону карантину залишать ще дві області

Найближчим часом збереться Державна комісія з питань ТЕБ та НС для розляду цього питання

Зараз в "червоній" зоні 10 областей України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще дві області в Україні можуть покинути "червону" зону карантину вже найближчим часом. Таким чином в ній залишиться 8 регіонів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

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За його словами, 5 тижнів поспіль в Україні знижуються показники захворюваності на коронавірус.

"За минулий тиждень було зареєстровано 61 210 випадків. Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку", – сказав він.

МОЗ вже зробило відповідне подання до Кабміну про скликання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

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Карантинні зони в Україні 13 грудня

"Червона зона"

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська (області).

"Помаранчева зона"

Донецька,

Закарпатська

Одеська (області).

"Жовта зона"

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м. Київ

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька (області).

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