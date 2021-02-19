Стрибок нових випадків COVID-19 в Україні був очікуваним – Ляшко

Зростання захворюваності на коронавірус в Україні було очікуваним.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, коронавірусна хвороба розвивалася прогнозовано на початку пандемії.

"Коли ми вводили жорсткий карантин після 8 січня, ми говорили – на середину лютого очікується пік захворюваності на грип та грипоподібні захворювання, які будуть поєднуватися з випадками коронавірусної хвороби", – сказав Ляшко.

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