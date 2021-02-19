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Стрибок нових випадків COVID-19 в Україні був очікуваним – Ляшко

19 лютого, 23:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Зростання захворюваності на коронавірус в Україні було очікуваним.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, коронавірусна хвороба розвивалася прогнозовано на початку пандемії.

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"Коли ми вводили жорсткий карантин після 8 січня, ми говорили – на середину лютого очікується пік захворюваності на грип та грипоподібні захворювання, які будуть поєднуватися з випадками коронавірусної хвороби", – сказав Ляшко.

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