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Скандал через "роман" 8-річної Мілани з блогером: дідусем дівчинки виявився чиновник Верховної Ради (фото)

16 березня, 13:24

Ігор Сєров , Юлія Ляхова

Він відреагував на скандал з фотографіями своєї маленької внучки

Дідусем восьмирічної українки Мілани, яка шокувала українців заявою про початок романтичних стосунківз 13-річним блогером Пашею, виявився Сергій Шумейко, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

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Як з'ясував журналіст сайту "Сегодня", в одній з соцмереж на сторінці дівчинки є список її родичів.

У графі "дідусь" вказаний Сергій Шумейко 1962 року народження. Людина з такими ж даними є головним консультантом секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

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Ми подзвонили на міський робочий телефон співробітника Апарату Верховної Ради Сергія Шумейко і він підтвердив, що є дідусем Мілани Маханец: "Є таке".

На питання про те, як поставився до скандалу з фотографіями своєї маленької внучки, він відповів нам так: "Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка".

Нагадаємо, восьмирічна українська модель з Києва Мілана заявила про стосунки з 13-річним блогером Пашею в Instagram. На своїй сторінці дівчинка опублікувала знімок, на якому позує в обіймах коханого. Діти також знімають спільні відео, ходять в кіно і цілуються.

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На подію також відреагувала адвокат Тамара Бугаєць. За словами юриста, закон не забороняє дітям вступати в сексуальні стосунки.

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діти стосунки Instagram політики
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