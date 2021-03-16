Скандал через "роман" 8-річної Мілани з блогером: дідусем дівчинки виявився чиновник Верховної Ради (фото)

Дідусем восьмирічної українки Мілани, яка шокувала українців заявою про початок романтичних стосунківз 13-річним блогером Пашею, виявився Сергій Шумейко, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
Як з'ясував журналіст сайту "Сегодня", в одній з соцмереж на сторінці дівчинки є список її родичів.
У графі "дідусь" вказаний Сергій Шумейко 1962 року народження. Людина з такими ж даними є головним консультантом секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
Ми подзвонили на міський робочий телефон співробітника Апарату Верховної Ради Сергія Шумейко і він підтвердив, що є дідусем Мілани Маханец: "Є таке".
На питання про те, як поставився до скандалу з фотографіями своєї маленької внучки, він відповів нам так: "Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка".
Нагадаємо, восьмирічна українська модель з Києва Мілана заявила про стосунки з 13-річним блогером Пашею в Instagram. На своїй сторінці дівчинка опублікувала знімок, на якому позує в обіймах коханого. Діти також знімають спільні відео, ходять в кіно і цілуються.
На подію також відреагувала адвокат Тамара Бугаєць. За словами юриста, закон не забороняє дітям вступати в сексуальні стосунки.
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