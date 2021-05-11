Скандал з дочкою судді: дівчину хочуть вигнати з університету Шевченка

Викладачі та студенти виступають за жорсткі заходи проти студентки і вважають, що нею повинна зайнятися СБУ

Колаж "Сьогодні"

Через скандальне висловлювання про українців студентки Анастасії Тарасюк (Константінової) у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка скликають вчену раду, а викладачі готують звернення до університетської комісії з етики.

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Про це повідомляє "5 канал".

В університеті називають відеозвернення дочки судді і студентки цього вишу проявом глибокої неповаги до держави Україна і до майбутньої професії юриста (Тарасюк вчиться на юридичному).

"Я оторопіла, я не могла повірити, що така людина є студенткою університету. Я вважаю, що ця дівчина повинна понести покарання. Я вважаю, що це справа СБУ. Тому що вона говорила про територіальну цілісність України передусім", – зазначила завідувачка кафедрою фольклористики Інституту філології КНУ імені Шевченка Олеся Наумовська.

Доцент Київського університету імені Тараса Шевченка Оксана Мацько зазначає, що "ця ганьба лягла на весь університет".

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"Дуже неприємно читати коментарі, де огульно звинувачують всіх викладачів. Це, безперечно, репутаційні втрати", – сказала вона.

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Тим часом викладачі вишу вже збирають підписи під зверненням до університетської комісії з етики, а студенти підтримують ідею відрахування Тарасюк.

"Людина прямо виступає проти територіальної цілісності України і дискредитує своїми публічними діями університет. На мою думку, така людина не повинна вчитися в університеті Шевченка", – переконаний голова студпарламенту Інституту журналістики КНУ Данило Гайдамаха.

В університеті Шевченка також повідомили, що для відрахування студентів є чіткий перелік підстав, але публічних закликів до сепаратизму в ньому немає. Виправити це можуть зміни до закону про вищу освіту і виш вже готує такі пропозиції.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", відразу після свого скандального висловлювання дочка київського судді вибачилася за "дикунів-українців", ось тільки це не було схоже на щиросердечне, оскільки було видно, що вона читає написаний їй текст.