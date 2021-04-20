Справжні українські шпигуни залишилися в Росії – подробиці висилки українського дипломата з Пітера

Український дипломат Олександр Сосонюк, якого в Росії звинуватили у купівлі закритої бази з персональними даними, ще не повернувся в Україну. Раніше надійшло повідомлення, що його затримали в РФ, порушивши, отже, Віденську конвенцію 1961 року. Конвенція передбачає недоторканність дипломатичних персон. Сосонюка мали оголосити персоною нон грата.

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Олександр Сосонюк. Фото: ФСБ

"Він повернеться найближчим часом", – повідомив у коментарі для "Сьогодні" речник МЗС України Олег Ніколенко.

Бази росіян давно не секрет

Олег Ніколенко додає, що виїзд російського дипломата з України (це стало дзеркальним заходом української влади) буде проконтрольований низкою правоохоронних служб, включно з прикордонниками.

Спецслужби нині жваво обговорюють маневри дипломатичних відомств. Сайт "Сьогодні" з'ясував в одній з українських спецслужб деякі подробиці нинішнього скандалу – "проколи" фігурантів і можливі наслідки.

"Те, що сталося в Росії, – про це сміливо можна говорити – це був точно не факт шпигунства з боку нашого дипломата, а провокація росіян", – говорить колишній керівник одного з управлінь СБУ, знайомий з методами розвідки і контррозвідки.

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За його словами, є низка важливих подробиць, які доводять, що була саме провокація.

"Цей висновок я зробив з огляду на те, що наш дипломат нібито намагався добути секретну інформацію. Але річ у тім, що бази, про які кажуть росіяни, не є насправді секретними, – говорить наше джерело в правоохоронній структурі. – Всю цю інформацію навіть можна отримати, перебуваючи в Києві. Тепер виникає питання, навіщо дипломату, який є нібито шпигуном, так невиправдано ризикувати? Це просто смішно. Але діям росіян є пояснення. Вони дуже поспішали. Саме тому розіграли карту з продавцем і базами даними. Подібні бази буцімто з персональними даними – вони є у відкритому доступі й не цікавлять нашу розвідку. Таку інформацію легко отримати без ризиків і без вчинення якихось негласних дій. Тобто залишається лише один варіант – навмисна провокація. Її мета – показати, яка ж погана Україна і як її дії спрямовані проти Росії. Втім, до міжнародного скандалу ця ситуація не дотягне".

База данниз із соцмереж / Фото: Сьогодні

Чи є в Росії справжні українські шпигуни

За словами нашого співрозмовника, йдеться про банальну російську показуху. Є думка, що факт скандалу зовсім не означає, що українських шпигунів в Росії немає. Ймовірно, вони є – і продовжують працювати. Шпигуни в консульствах – звичайна практика. Фактично всі користуються саме цим каналом і статусом недоторканності. Якби шпигунів у консульствах не було, це була б явне недопрацювання української влади. Але все це теорія, і з цим конкретним випадком вона не має нічого спільного.

"Весь цей скандал – це точкова інформаційна атака, а не викриття шпигуна. Що стосується шпигунства в прямому сенсі слова, то це загальносвітова практика. Хто і в якій формі це робить – це вже індивідуальні нюанси", – каже наш співрозмовник.

Скандали із "секретними базами" в Росії – геть не рідкісне явище. За останні 5 років скандали зі "зливом" баз у РФ відбуваються майже щороку. Зазвичай доступними за невеликі гроші стають бази даних банків і держустанов. Парадоксально, але восени 2016 року доступними для придбання в Росії виявилися бази даних з іменами правоохоронців, які за службовим обов'язком боролися з витоком інформації. Крім того, за сповіщеннями російських ЗМІ, у відкритому доступі тоді опинилися персональні дані ВІЛ-позитивних громадян, які якимось чином значилися в списках тих, кому банки відмовляють у кредитах.

Базами торгують і в нас

На початку 2000-х років доступ до баз з деякими персональними даними був не дивиною і в Україні. Наприклад, на одному з популярних в Києві книжкових ринків за 5 тис. грн ділки пропонували базу з даними кількох тисяч українців. За словами продавців, база містила прізвище, ім'я, по батькові, дату народження та місце реєстрації громадян. Предметом продажу в Україні, трапляється, стають бази клієнтів певних компаній. Крім того, також на початку 2000-х у Києві якісь підприємливі людці пропонували інформацію про власників певних номерів мобільних телефонів. Ціна за кожен номер становила 5 грн, мінімальне замовлення було – від 100 номерів. Втім, наскільки правдивою була інформація з цієї бази – питання.

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Тепер у відкритому доступі в інтернеті є бази даних, де вказані персональні дані мільйонів українців: прізвища з іменами, датою народження, адреси реєстрації та номери міських телефонів (якщо такі є в будинку або квартирі). Доступ, наприклад, до такої бази повністю вільний – не потрібно ніякої реєстрації. Є лише одне обмеження – з однієї IP-адреси можна переглянути особисті дані лише 100 людей. Відомо, що раніше ця база була платна.

Вислали відразу 20 дипломатів

Нинішній шпигунський скандал не став єдиним за останній час. Наприклад, днями влада Чехії заявила про те, що змушена вислати відразу 20 російських дипломатів. На такі заходи зважилися після підозри у причетності російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у Врбетіце в 2014-му. Про ці підозри повідомили відразу дві вищі посадові особи Чехії – прем'єр-міністр і глава МЗС.

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