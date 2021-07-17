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Скандал з "Нафтогазом" ні до чого. Чому зустріч Зеленського з Байденом перенесли

17 липня 2021 19:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як розповів радник президента, зараз сторони активно готуються до зустрічі

Зеленський скоро зустрінеться з Байденом. Колаж "Сьогодні"

Зеленський скоро зустрінеться з Байденом. Колаж "Сьогодні"

Зсув зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом ніяк не пов'язаний зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз".

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Про це розповів радник глави держави Сергій Никифоров, передає "Суспільне".

Він зазначив, що зараз зустріч активно готується і запланована на останні дні липня або на початку серпня.

"Зустріч активно готують, дати погоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставить", – заявив Никифоров.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Білий дім в липні 2021 року з офіційним візитом.

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Крім того, колишній спецпредставник Держдепу по Україні Курт Волкер озвучив головну мету Зеленського перед візитом до Байдена.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як Зеленський зустрічався з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі:

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