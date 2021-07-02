Скандал з парадом на підборах і ДТП з сином депутата – головні новини за ніч

У Мережі обурені ідеєю Міноборони змусити жінок-військових марширувати на підборах, а син харківського міліонера потрапив у аварію – та інші події

"Парад на каблуках" й аварія у Харкові / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Аварія сина депутата Фельдмана

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У Харкові син мільйонера, депутата від ОПЗЖ Олександра Фельдмана на своєму Range Rover врізався в автомобіль BMW, який виїжджав зі стоянки. У машині з Олександром Фельдманом-молодшим перебували двоє його дітей, один з яких постраждав.

Розбита машина та Олександр Фельдман / колаж "Сьогодні"

Скандал з парадом на підборах

У Києві розпочалася підготовка параду до Дня Незалежності, на якому жінки-військовослужбовці несподівано будуть марширувати на підборах. Фото з відповідного тренування, викладені у четвер Міноборони, викликали чималий гвалт у соцмережах – зокрема міністерство звинуватили в нехтуванні принципами НАТО.

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Фото: прес-служба Міноборони

Посольство США про Нью-Йорк на Донеччині

У посольстві Сполучених Штатів прокоментували перейменуванням селища Новгородського у Донецькій області на Нью-Йорк, за яке 2 липня проголосували депутати Верховної Ради. Спікер посольства висловив радість з цього приводу і бажання швидше відвідати новий Нью-Йорк.

Нью-Йорк на Донбасі відрізняється від американського. Колаж "Сьогодні"

Мемуари Мендель

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Колишній прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книжку про українську політику, свою роботу спікером глави держави та самоідентифікацію українців. Вона пообіцяла, що в книзі будуть якісь робочі інсайди, а також загадала підписникам у інстаграмі загадку з її назвою.

Про що говорили в Україні та світі 1 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":

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