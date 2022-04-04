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Скандал із Тищенком – пообідав у львівському ресторані, а заплатити забув?

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 квітня, 20:44
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Добре відомий нардеп Слуги народу стверджує, що про нього ширять чутки. Щоправда, все одно неясно, як він опинився у Львові
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі нові подробиці інциденту, що стався днями в одному із львівських ресторанів із нардепом Миколою Тищенком. Спочатку на своїй сторінці у Facebook директор готелю, в якому знаходиться ресторан, Андрій Вільчинський, повідомив, що нардеп Микола Тищенко поїв, не розплатившись.

"Колеги, ресторатори та готельєри мали неприємність із одним гостем ресторану, який ситно поїв і швидко пішов, але забув розрахуватися. Це знаменитий "ревізор" та депутат ВР (яким, до слова, спікер заборонив залишати Київ через війну) Микола Тищенко. Україна має знати свого "героя", а ви, колеги, будьте пильні та беріть з нього передоплату", — написав Вільчинський.

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У самому готелі нам підтвердили справжність посту свого керівника.

"На сьогоднішній день від компанії було виставлено рахунок для оплати. У зв'язку із затримкою роботи банківської системи ми не можемо точно сказати, чи надійшла вже оплата. Чекаємо і сподіваємося, що цей неприємний інцидент буде вичерпаний", — заявили в готелі.

В оточенні Миколи Тищенка прокоментували інформацію, що з'явилася, і підтвердили, що нардеп таки відвідував цей ресторан.

"Микола Тищенко був у цьому ресторані, наскільки відомо, випив там кави, розплатився та пішов. Після того, як на його адресу з'явилися претензії, ми намагалися зв'язатися з автором претензій, запропонували показати нібито неоплачений чек, але з нами на зв'язок ніхто з ресторану так і не вийшов. Ми попросили показати фото чека. Якщо справді офіціант щось нам не "пробив", після чого щось залишилося неоплаченим, то ми були б готові оплатити. Але нам ніхто не відповів", — каже помічниця нардепа Евеліна Андрієвська.

За її словами, підґрунтям таких претензій може бути своєрідна помста — у минулому Микола Тищенко, беручи участь у проєкті "Ревізор", не поставив цьому ресторану хорошої оцінки. Також в оточенні нардепа не виключили, що свій чек не сплатив хтось інший, а у ресторані несплату приписали Тищенку.

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