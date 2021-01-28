"Мене хочуть вбити" – інтерв'ю зі скандальною викладачкою університету Драгоманова

Сайт "Сьогодні" вийшов на зв'язок з професоркою, докторкою культурології Євгенією Більченко, яку звинувачують у сепаратизмі після її поста в Фейсбуці

У Національному педагогічному університеті імені Драгоманова не вщухає скандал, що виник після українофобських заяв викладачки Євгенії Більченко, професорки, докторки культурології. Її пости в соціальних мережах багато користувачів і навіть деякі чиновники назвали неприйнятними щодо української мови, українських громадян і української держави.

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Багато наполягають на тому, що поведінка професорки, яка називає Україну "американської колонією", м'яко кажучи непристойна. Професорку називають "ватніцею" і "прихильницею "русского мира".

У самому університеті відмовляються коментувати ситуацію зі скандальною професоркою та пропонують дочекатися офіційних заяв від керівництва.

Щоб прояснити ситуацію, сайт "Сьогоді" поговорив з Євгенією Більченко.

Долю викладачки вирішить вчена рада

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- Євгенія, ходять чутки, що Вас уже звільнили з університету. Яка ситуація на сьогоднішній день?

- Можу сказати, що на сьогодні (28 січня) заплановане засідання вченої ради університету. На ньому нібито присутні представники громадських організацій, про які я зовсім нічого не знаю. Їхні ідентифікаційні ознаки мені докладно повідомлені не були. І нікому не були повідомлені. Ось ці люди будуть розбирати моє запитання. Мені, наприклад, невідомо, на підставі якого трудового законодавства це робиться. Громадські організації у нас в країні не можуть оцінювати професійний рівень викладача!

- А що за громадські організації?

- Мені цього не повідомили. Мені було обіцяно, що мене запросять на це засідання ради. Але мене, на жаль, не запросили. Понад те, від ЗМІ та студентів, які мене підтримують, приховують місце і час проведення вченої ради. Про місце я можу здогадуватися – рада проводитися в одному із залів центрального корпусу університету, а ось час мені невідомий. Навіть моєму безпосередньому керівнику – завідувачу кафедри, час не повідомили. Студенти, які мене підтримують, поїхали до університету. Вони збираються потрапити на засідання з листами на ім'я ректора на мою підтримку. До речі, кілька студентів збиралися залишити університет на знак моєї підтримки, а це просто зруйнує факультет ... Я їх відмовляла від таких необдуманих дій.

- Що Ви плануєте робити надалі?

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- Все залежить від результату цієї історії. Якщо мене звільнять, то буде суд. Ми будемо з'ясовувати, на якій підставі це зроблено, за якою статтею, і як це координується з конституцією і правами людини. Чому мене не запрошують на так зване судилище з боку так званих громадських організацій? І взагалі, як це співвідноситься з нормами етики і науки. А якщо мене не звільнять, буду продовжувати культурно-громадянський спротив у тому, що стосується конституційних прав всіх інших громадян країни. Я ж не найважливіша особа в Україні? У будь-якому випадку, цей опір триватиме незалежно від мого статусу, тому що, на мій погляд, він вже досягнув апогею абсурду.

Подала заяву в поліцію

- У своїх постах в соціальних мережах ви пишете про буллінг щодо Вас. Вам погрожували?

- Так. Відповідну заяву я подала в поліцію. Вона зареєстрована та внесена до реєстру. Я відсканувала понад 50 таких загроз, які просто механічно взяла з потоку в 3-4 тисячі коментарів. У них говориться про загрози моєму життю та здоров'ю. Я вже не кажу про образливі коментарі ... Це прямі погрози життю. Пишуть, що хочуть дізнатися мою адресу, прийти до мене і, очевидно, вбити.

- Може було б простіше Вам перейти на українську мову, вибачитися. Щоб не було такого конфлікту через пости в соціальних мережах?

- Ні. Ви розумієте, державною мовою я володію ще краще, ніж російською – коли мова йде про ділову або наукову мову. Перехід на українську не допоможе. Зараз мої студенти написали лист на мою підтримку українською мовою. І що у відповідь? Купа образ і погроз. Купа образ їхньої ідентичності та віросповідання. Все це просто рікою вилилося в соціальних мережах. Тому тут питання не в мові. Всі свої останні інтерв'ю я давала лише українською мовою. Не знаю добре це чи погано. Але реакція на це однакова – хейтерство і образи. І я вже не кажу, що маю право говорити своєю рідною мовою.

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- У чому тоді проблема? Адже конфлікт не виник на пустому місці? Його потрібно якось вирішувати ...

- Мова – це лише привід для зачистки інакодумців. І не важливо, якою мовою ти висловлюєш думку. Вона ніколи не сподобається націоналістам. Чому? Тому що свою думку вони вважають головною та іншої не сприймають. Їм доводять позицію і українською, і англійською мовою. Представник Євросоюзу висловився по моєму питанню навіть німецькою. І що? Він вигріб повний набір образ у Мережі. Тому я навіть не знаю якою мові говорити з цими людьми. Хіба що на мові анімалізму або примітивного тваринного мату. Може, тоді їм буде зрозуміло, про що мова. Все, що я хотіла сказати в своїх постах – це те, що з такими грандіозними проблемами, які зараз переживає Україна, тема мови не так важлива проблема для нас усіх. Ця позиція їх і дратує.

- Як витримуєте атаки опонентів?

- Відповім словами Булгакова: "Правду говорити легко і приємно". Я відчуваю правду за собою. Інакше з моїм станом здоров'ям, мені б важко було витримати все це. Тут зачепили не тільки мене, але і моїх близьких. Атакують моїх студентів. Їх просто доводять до істерик, особливо тих, хто відкрито мене підтримує.

Думка "проти": "Це негідна поведінка для викладача"

Іван Ющук, професор, завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету каже, що таким людям, як Євгенія Більченко, не місце у вищому навчальному закладі.

"Така поведінка викладача абсолютно недостойна. Ти живеш серед цього народу, серед цих людей, і так непристойно висловлюєшся про їхню мову. Це непристойно! Я вважаю, що такій людині просто не місце у вищому навчальному закладі столиці. Чого вона навчить дітей? Що їм передасть? Тільки ненависть до всього українського", – розповідає сайту "Сьогодні" Іван Ющук.

Він упевнений, що керівництво ВНЗ має розібратися з поведінкою такого викладача.

"Вона вихваляється, що нібито брала участь у протестах на Майдані, а тепер шкодує про це. Так це її особисті проблеми! Я чув, що в міністерстві освіти закликають бути толерантними до таких особистостей. Але я категорично не згоден з цим. До таких людей не можна бути толерантним. Людина, яка не поважає свою рідну мову і народ, має бути покарана. На роботі вона повинна говорити українською мовою, а вдома і зі своїми друзями може розмовляти будь-якою мовою – це її особиста справа", – додає Іван Ющук.

Думка "за": колишній студент заступився за педагога

Деякі студенти стали на захист свого викладача. У соціальних мережах вони пишуть, що професорка Більченко блискуча викладачка, яка завжди викладалася на 100% заради своїх студентів і відповідально підходила до виконання своїх обов'язків.

"Я був студентом Євгенії Віталіївни Більченко понад чотири роки. Я закінчив бакалаврат, навчаючися у неї. З нею ж сам написав дисертацію. На магістратуру я вступив на програму прописану нею ж. Можна сказати, що я залишився на магістратуру здебільшого через цього викладача", – написав колишній студент Микола Топало.

Нагадаємо, викладачка кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через закон про українську мову в сфері обслуговування.

У відповідь студентка магістратури Марія Прошковська попросила адміністрацію ВНЗ про відрахування через антиукраїнські меседжі викладачки.

Також читайте біографію скандальної професорки Євгенії Більченко.

Раніше в Одесі зафіксували на відео, як п'яна продавщиця магазину відмовилася говорити українською мовою. Як це було дивіться на відео:

Відео: Telegram-канал XYDESSA

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