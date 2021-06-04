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Скандал зі сходженням на Еверест. Українку звинуватили в шахрайстві

4 червня, 15:58

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жінка наполягає, що зійшла на вершину, але її звинувачують у брехні – подробиці скандалу

Українська альпіністка Христина Мохнацька потрапила в скандал, який пов'язаний з її сходженням на найвищу гору Еверест. Гірський гід Олексій Пономаренко заявляє, що фотографія жінки з вершини – фотошоп.

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Про це він написав у Facebook.

"Отже, все нарешті з’ясувалось, Христя придумала байку про героїчний порятунок шерпи, у якого не було чаю і боліла голова, і ніби не дійшла до вершини 10 метрів. Зараз її сторінка чи видалена, чи заблокована. Але уважний читач спитає, а що ж тоді за фото з вершини вона публікувала як доказ? Я обіцяв вам довести її шахрайство, і я виконую обіцянку. Зліва оригінал фото від її шерпи, праворуч фотошоп від Христі як доказ вершини. Але вони ідентичні", – пише Пономаренко.

Гід запевняє, що альпіністка спеціально розмила фотографію.

Зокрема, Пономаренко акцентує увагу на затяжці рукавички лівої руки та на те, як падає тінь. Фото: facebook.com/vlasnaliga

Зокрема, Пономаренко акцентує увагу на затяжці рукавички лівої руки та на те, як падає тінь. Фото: facebook.com/vlasnaliga

Що сталося

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1 червня в Університеті Короля Данила повідомили, що о сьомій годині ранку Христина Мохнацька піднялася на вершину Евересту. Однак інші українці, які піднімалися на вершину в цей же день, стали заперечувати, що вона піднялася на Еверест.

Сама ж альпіністка у соцмережі заявила, що зійшла на гору і показала фото.

Раніше ми повідомляли, що в Туреччині знайшли тіло української альпіністки, яка зникла місяць тому.

Також нагадаємо, українка зійшла на сім найвищих точок світу.

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