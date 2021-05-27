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Скандал у Миколаєві: дітей у школах годували продуктами з пліснявою

27 травня, 11:28

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Перевірка показала, що харчоблоки перебувають у жахливому стані

Запліснявілі продукти та поламаний інвентар. Перевірка у дитячих садках та школах Миколаєва виявила жахливий стан тамтешніх кухонь та неякісні харчі.

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Антон Буйницький.

Фотографії жалюгідного оснащення харчоблоків на своїй сторінці у Facebook виклав виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Додав – для лабораторної перевірки на кухнях відібрали зразки масла та сиру. Результатів очікують на початку червня.

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Скандал у Миколаєві: дітей у школах годували продуктами з пліснявою
Відео: Сьогодні

Раніше "Сьогодні" розповідав, що днями перша леді Олена Зеленська, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та міністр освіти Сергій Шкарлет презентували нове меню для всіх шкіл України. В ньому на чотири тижні буде 160 страв.

Також нагадаємо, МОЗ розробив санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який передбачає заборону продажу в школах шкідливої їжі (чипсів, сухариків, попкорну, ковбас, копченої та солоної риби, сосисок і солодощів) і перехід на здорове харчування.

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