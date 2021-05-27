Скандал у Миколаєві: дітей у школах годували продуктами з пліснявою

Запліснявілі продукти та поламаний інвентар. Перевірка у дитячих садках та школах Миколаєва виявила жахливий стан тамтешніх кухонь та неякісні харчі.
Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Антон Буйницький.
Фотографії жалюгідного оснащення харчоблоків на своїй сторінці у Facebook виклав виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Додав – для лабораторної перевірки на кухнях відібрали зразки масла та сиру. Результатів очікують на початку червня.
Раніше "Сьогодні" розповідав, що днями перша леді Олена Зеленська, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та міністр освіти Сергій Шкарлет презентували нове меню для всіх шкіл України. В ньому на чотири тижні буде 160 страв.
Також нагадаємо, МОЗ розробив санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який передбачає заборону продажу в школах шкідливої їжі (чипсів, сухариків, попкорну, ковбас, копченої та солоної риби, сосисок і солодощів) і перехід на здорове харчування.