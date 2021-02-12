Скандал у Рівному: стоматолог на прийомі била маленьких дітей (відео)

Медику загрожує позбавленням волі на строк до трьох років

У Рівному вибухнув скандал, коли з’ясувалося, що стоматолог однієї з приватних клінік застосовувала силу до приведених до неї на прийом дітей.

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Як повідомляє відділ комунікації Нацполіції в Рівненській області, із заявами про можливі неправомірні дії лікаря до правоохоронців звернулися матері дітей.

Так, 28-річна рівнянка розповіла, що після візиту до стоматолога у її восьмирічної доньки вона виявила гнійну рану губи. А 36-річна мешканка Костополя повідомила, що під час лікування лікар завдала тілесних ушкоджень її п'ятирічній дочці.

На відео, яке потрапило в мережу, видно, що дантистка сильно трясе одну дитину, яка плаче, і лякає її стоматологічним інструментом, а другу – б'є головою об підголівник стоматологічного крісла.

На лікарку, яка любить розпускати руки, але недбало виконує свої обов'язки, відкрито два провадження – за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України, санкції якої передбачають штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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Також відкрито провадження за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) КК України. Воно карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В межах кримінальних проваджень призначені судово-медичні експертизи і тривають слідчі дії.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв про інший кричущий випадок: в Херсонській області в пологовому будинку загинули мати з новонародженою дитиною, а причетні до трагедії медпрацівники залишилися безкарними і продовжують працювати.

Породілля кричала на всю лікарню і померла від втрати крові, а дочка – від нестачі кисню.

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