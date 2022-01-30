Скандальна викладачка Більченко отримала паспорт РФ і готова померти за "русский мир"

На такий самий вчинок готовий і чоловік жінки

Скандальна викладачка Євгенія Більченко з чоловіком підтримала російську сторону. Фото: колаж "Сьогодні"

Скандальна викладачка Євгенія Більченко, яку звільнили з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за любов до "русского мира", отримала паспорт РФ. Також вона вкотре стала на бік Росії.

Про це Більченко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Скандальна викладачка написала, що якось вони з чоловіком зробили гучне зізнання стосовно "русского мира":

"У мене є улюблений епізод. Один із останніх наших. Ми зізналися одне одному, що ми готові померти за русский мир. Прямо на вулиці. Ніколи про це не писала і зараз у подробицях не збираюся. Я не Сніжана Єгорова, я інша", – наголосила Більченко.

Євгенія Більченко з чоловіком. Фото: Facebook/Євгенія Більченка

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Що відомо про Більченко?

Наприкінці січня 2021 року студентка університету Драгоманова заявила, що кидає навчання через викладачку-сепаратистку. Вона розповіла, як Більченко називала війну Росії проти України "громадянською війною", а демократично обрану владу – неонацистським режимом.

Незабаром виявилося, що це не перші антиукраїнські заяви викладачки – кілька років тому вона заявила, що розчарувалася у Революції Гідності, а на Донбасі немає російських найманців.

Більченко розповіла сайту "Сьогодні" у лютому, що її усунули від викладання, керівництво вишу засудило слова професора та вирішувало питання про її звільнення. Незабаром її скоротили з усією кафедрою, і Більченко поїхала до РФ.

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