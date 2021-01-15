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Скандальний капелюх з Софійської площі отримав нову "прописку" (відео)

15 січня, 04:59

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Орендували його за символічну плату

Відомий на усю Україну капелюх з Софійської площі отримав нову прописку.

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Великий капелюх тепер прикрашає головний вхід Київської школи економіки, розповідає кореспондент новин "Сьогодні" Вікторія Дмитренко.

Орендували його за символічну плату – лише одна гривня за три місяці.

"Ми хочемо тут зробити щось таке, щоб було добре, мрійливе, таке майбутнє. Для мене освіта – це є магія, вивільнення людини, а капелюх – це така можливість фізично цей кут зору поставити", – каже президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

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Де потім гостюватиме капелюх, достеменно не відомо. За словами організаторів, на нього чатують щонайменше 15 організацій – столичні торговельні та бізнес-центри.

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Аби дістатися столиці, капелюх подолав сотні кілометрів. Його замовляли в Одесі, а коштує він 75 тисяч гривень.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, казковий капелюх зняли з головної ялинки столиці 13 грудня. Представник пресслужби Православної церкви України священик Іван Сидор зазначив, що якби така композиція з капелюхів, мухоморів і пеньків була в іншому районі столиці, а не на Софійській площі, це не викликало б негативну реакцію.

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освіта Софійська площа Тимофій Милованов
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