Скандальну форму для збірної України тепер можна купити в інтернеті (фото)

Форму збірної по футболу продають на OLX. Фото: колаж "Сьогодні"

Після інформаційного ажіотажу навколо форми для української збірної по футболу виявилося, що на цьому вирішили заробити підприємливі українці. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на сайтах безкоштовних оголошень з'явилися пропозиції про продаж футболок з картою України та написами: "Слава Україні", "Героям слава".

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Один з продавців за кожну футболку просить 1 550 грн. Ми подзвонили автору одного з таких оголошень.

"За вчорашній день я продав 80 футболок. Ажіотаж ще той, – стверджує продавець. – Уточнюю, що з оригінальної форми – тільки футболки. Вони – оригінали. Але футболки – 2020 року, тому що, коли українська Асоціація футболу замовила футболки, то тільки 10% з замовлення – це футболки з новими логотипами. Єдина відмінність між презентованої зараз формою і формою 2020 року – розміщення герба. на презентованій зараз герб знаходиться всередині карти, а на формі 2020 року герб знаходиться збоку".

За словами продавця, вище XL розміру немає, тому як футболки шилися для футболістів.

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"Ми беремо їх практично безпосередньо. Зараз футболки навіть додруковуються через ажіотаж", – сказав нам продавець. Станом на 12 годину 13 червня його оголошення переглянули 170 чоловік.

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Раніше ми писали, що "Героям слава!" заховають на формі збірної Україн и на Євро за новим символом.