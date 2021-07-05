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Скандали з нардепом зі "Слуги народу": лампочка горіла, але Шарика більше немає

5 липня 2021 20:49

Ігор Сєров Ігор Сєров

Ім'я депутата вже спливало в гучній історії. Дізналися, що відбувається тепер і які перспективи у нового скандалу

Після гучної історії, коли поліція зупинила авто нардепа Євгена Брагаря від "Слуги народу" і запідозрила його в наркотичному сп'янінні, багато хто пригадав і інший відомий скандал з його участю – пропозицію продати собаку за субсидії. "Сьогодні" з'ясовували, що відбувається.

Горіла лампочка?

У неділю, 4 липня, нардепа зупинила поліція – нібито не працювало підсвічування заднього номера на авто.

"Це стало приводом вивести мене з автомобіля. Коли я подивився на підсвічування, то побачив, що лише одна з двох лампочок біля номера не горіла. Крім того, номерний знак було видно. Коли я вийшов з машини, то відразу всі забули про номерний знак. На мене склали протокол. Тепер я чекаю на результат офіційної експертизи, очікується, що він буде готовий у суботу", – розповів нам Брагар.

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За словами нардепа, він зробив альтернативний тест, який показав, що в його крові не виявлено ні наркотиків, ні алкоголю.

"Як фізособа планую звернутися із заявою на дії поліцейських до ДБР",- уточнив Брагар.

Втім, поліція вже почала службову перевірку. Як уточнив глава Нацполіції Ігор Клименко, буде детально з'ясовано, чому в поліцейських були вимкнені нагрудні відеокамери під час спілкування з водієм.

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Фото: PavlovskyNews

Фото: PavlovskyNews

Зі свого боку юристи говорять, що несправне підсвічування номера – це те, за що майже найчастіше зупиняють патрульні поліцейські. Адвокати підкреслюють, що тут важлива наявність відеозапису з нагрудних камер поліцейських.

"Якщо ж у поліцейських немає відеозапису, то перспектив у адміністративної справи (стосовно водія. – Авт.) немає. Його закриють. А у водія є перспективи подати в суд і виграти справу, – розповів нам адвокат Іван Ліберман. – До речі, цей випадок оголив проблему. Добре, що він стався з депутатом, тому, можливо, у майбутньому допоможе простим людям доводити свою правоту. У поліції звинувачують водіїв у тому, що, мовляв, лампочки біля номерів горять дуже слабо. І штрафують на рівному місці. До мене звертається багато водіїв, яких зупиняють саме через підсвічування. Перспективи у таких справ хороші – у мене все подібні справи виграшні".

Шарика більше немає

Взимку минулого року нардеп Євген Брагар відзначився тим, що в телестудії скандально відповів на запитання пенсіонерки про субсидії. Коли 66-річна жителька села Аджамка Кіровоградської області Любов Колюча запитала депутата, як прожити на пенсію в 2 тис. грн, коли за газ потрібно заплатити понад 2 тис. грн, Брагар відповів, що, мовляв, можна продати собаку і на ці гроші жити. Пізніше з'ясувалося, що у Любові Павлівни собака-дворняжка на кличку Шарик. Більш ніж за рік після цієї історії виявилося, що тепер Любові Павлівні нічого продавати, якби навіть і захотіла.

"Взимку помер чоловік Любові Павлівни, а через тиждень померла і собака. Тепер жінка залишилася сама", – повідомила нам селищна староста Аджамки Тетяна Зайченко.

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Все про найважливіші новини 5 липня дивіться на відео:

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