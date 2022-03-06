"Скажіть Путіну – пішов геть, старий виродок": Гордон звернувся до росіян

Український журналіст закликав громадян Росії відкрито виступити проти їхнього президента

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Відомий журналіст Дмитро Гордон звернувся до росіян і розповів, що робить з ними президент РФ Володимир Путін.

"Росіяни! Путін зробив вас жебраками, ваші гроші перетворилися на пилюку, у вас нічого немає – ви стаєте рабами та заручниками цього божевільного маніяка", — сказав він.

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Гордон попередив росіян, що у них залишився останній шанс скинути Путіна, інакше Росія не зможе повернутися до цивілізації.

"Сценарій вам прописаний один – загинути, розпастись і перестати існувати як єдине державне об'єднання. Якщо ви не виходитимете на вулиці своїх міст, якщо не протестуватимете проти Путіна, який прирік вас на моральні та фізичні муки, ви помрете рабами. Сьогодні о 14:00 виходьте на площі Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга та інших найбільших міст і кажіть Путіну: "Пішов геть, старий виродок, фашист, що вкинув Росію у вир цього жаху", — заявив журналіст.

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