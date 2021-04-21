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Скільки хворих на COVID-19 буде на Великдень. Прогноз

21 квітня, 13:36

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В НАН дали прогноз по захворюваності на COVID-19 в Україні на початок травня – якими будуть показники в країні на Великдень

Після Великодня в перших числах травня щоденний приріст хворих на COVID-19 в Україні буде близько 12 тисяч.

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Відповідний прогноз опублікували в Національній академії наук України.

Так, у НАН показали динаміку зміни кількості нових інфікованих, тих, що одужали, і летальних випадків за день згідно з щоденними звітами МОЗ.

Згідно з цим прогнозом, у районі 3 травня в Україні будуть такі щоденні показники:

  • близько 12 тисяч нових випадків інфікування;
  • близько семи тисяч пацієнтів, які вилікувалися;
  • майже 400 летальних випадків.

При цьому в академії наук підкреслили, що ці дані засновані на попередніх показниках і можуть ще змінитися.

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Нагадаємо, раніше в НАН заявили, що ситуація з коронавірусом в Україні вийшла на плато.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але в світі з'явився новий штам вірусу, який може поширитися і в Україні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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прогноз Великдень Украина НАН коронавірус НАН України
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