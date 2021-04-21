Скільки хворих на COVID-19 буде на Великдень. Прогноз

Після Великодня в перших числах травня щоденний приріст хворих на COVID-19 в Україні буде близько 12 тисяч.
Відповідний прогноз опублікували в Національній академії наук України.
Так, у НАН показали динаміку зміни кількості нових інфікованих, тих, що одужали, і летальних випадків за день згідно з щоденними звітами МОЗ.
Згідно з цим прогнозом, у районі 3 травня в Україні будуть такі щоденні показники:
- близько 12 тисяч нових випадків інфікування;
- близько семи тисяч пацієнтів, які вилікувалися;
- майже 400 летальних випадків.
При цьому в академії наук підкреслили, що ці дані засновані на попередніх показниках і можуть ще змінитися.
Нагадаємо, раніше в НАН заявили, що ситуація з коронавірусом в Україні вийшла на плато.
Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але в світі з'явився новий штам вірусу, який може поширитися і в Україні
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