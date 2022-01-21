Скільки пінгвінів мешкає біля станції "Академік Вернадський"? Полярники порахували (фото)

Пінгвіни масово повертаються до "Академіка Вернадського" навесні на шлюбний сезон – зараз їх там тисячі

Пінгвіни тимчасово живуть біля "Академіка Вернадського" / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля антарктичної станції "Академік Вернадський" живуть 2310 дорослих пінгвінів та 599 пташенят.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

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Фото: Оксана Савенко

Вчені зазначають, що цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах:

акваторія була постійно забита кригою, тому пінгвінам складно було дістати їжу;

рекордні снігопади: хоч пінгвіни пристосовані до цього, але все ж таки гнізда були засипані;

традиційні атаки хижаків. Через них кількість малюків менша, ніж попередніми роками.

Фото: Оксана Савенко

У центрі уточнили, що остаточні підсумки щодо "демографічної ситуації" можна буде зробити наприкінці сезону.

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"Але попри все пташенята ростуть і активно вивчають навколишній світ. Незабаром вони почнуть збиратися в ясла і готуватимуться до дорослого життя", – написали у публікації.

Фото: Оксана Савенко

Які пінгвіни мешкають на острові?

Основний вид пінгвінів, які мешкають біля станції, – це субантарктичні пінгвіни. Їх також називають "віслі" за характерний крик, або дженту від англійської назви "gentoo".

Вони масово повертаються до "Вернадського" навесні на шлюбний сезон. У цей час будують гнізда з каміння, створюють пари та відкладають яйця. І яйця, і малюків по черзі висиджують обоє батьків. Приблизно за місяць з'являються пташенята.