Скільки ракет запустили по Україні з території Білорусі – дані Пентагону

Путін використовує територію чужої країни, не соромлячись

Бомбардування українських міст продовжується / Колаж "Сьогодні"

Пентагон уважно стежить за ракетами, які випускаються по Україні як із боку злочинної держави Росія, так з боку її союзника Білорусі. П'яту частину ракет, які вже вдарили по житлових будинках, військових об'єктах та інфраструктурі України запущено з білоруської території.

Про це повідомляє CNN.

Реклама

Дані моніторингу

Міністерство оборони США повідомило, що 70 із 480 вже випущених в Україні ракет за перший тиждень війни запустили з Білорусі.

Представник Пентагону заявив, що з початку воєнних дій Росія випустила 480 ракет. З них 230 ракет було запущено з мобільних пускових установок, які російські окупанти доставили до України. Ще 160 ракет запустили з території Росії, 70 – з Білорусі та 10 – з кораблів російського флоту в Чорному морі.

Обстановка