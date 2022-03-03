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Скільки ракет запустили по Україні з території Білорусі – дані Пентагону

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3 березня, 23:08
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Пентагон уважно стежить за ракетами, які випускаються по Україні як із боку злочинної держави Росія, так з боку її союзника Білорусі. П'яту частину ракет, які вже вдарили по житлових будинках, військових об'єктах та інфраструктурі України запущено з білоруської території.

Про це повідомляє CNN.

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Дані моніторингу

Міністерство оборони США повідомило, що 70 із 480 вже випущених в Україні ракет за перший тиждень війни запустили з Білорусі.

Представник Пентагону заявив, що з початку воєнних дій Росія випустила 480 ракет. З них 230 ракет було запущено з мобільних пускових установок, які російські окупанти доставили до України. Ще 160 ракет запустили з території Росії, 70 – з Білорусі та 10 – з кораблів російського флоту в Чорному морі.

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