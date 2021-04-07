Скільки коштує поховати померлого від COVID і як на цьому наживаються аферисти

В Україні з ростом смертей від COVID-19 як ніколи актуальним є питання поховання таких небіжчиків.

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У скільки обійдеться родичам сумна церемонія та як на цьому навчилися наживатися аферисти, з’ясували новини "Сьогодні".

Слід зазначити, що до серпня 2020-го померлих від коронавірусу ховали тільки у герметичному мішку, тепер же правила змінилися – таких небіжчиків дозволили і спалювати у крематорії, і ховати у щільно закритій труні.

Як ховають у часи COVID

На Чернівецькому цвинтарі робота кипить ледь не цілодобово – щонайменше 15 небіжчиків на день і половина з них – ковідні.

"Я рєструю в журнал кількість людей, які будуть, попереджаю, що не може бути більше 5 осіб. Записуються їхні адреси, телефони", – розповідає директор МКП "Спецкомбінат" Василь Воронюк.

До нових реалій звикли і копачі могил. Вони мають захист – маски, рукавиці та беруть із собою на поховання дезінфектори.

"Всі автомобілі, в яких перевозимо покійника проходять дезінфекцію після кожного похорону", – розповідають на кладовищі.

Скільки коштує поховати померлого

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Поховати померлого в Україні вже давно дорого. Лишень труна, ковдра, ритуальний набір, автокатафалк, бригада з виносу труни, послуги священника, фото у рамці, звичайний вінок з траурною стрічкою та хрест – стануть в 11 тисяч гривень.

Додайте ще мінімум 10 тисяч за поминальний обід та щонайменше таку ж суму (і це якщо вам пощастить) за місце на цвинтарі. З останнім – у столиці проблеми, тому й такі суми.

"Родственники приходят к тому, что проще кремировать тело, перевезти и похоронить, где ему удобно. А на кладбищах места все менше и менше", – каже Андрій Ященко, провідний інженер київського крематорія.

Аферисти напоготові

Щодо померлих від COVID-19, то за загальною сумою їх поховання нічим не відрізняється від інших. Однак тут з'явилися аферисти. Родичів ошукують на додаткові гроші на нібито дезінфекцію небіжчика.

"Всю дезинфекцію проводять у лікарнях, моргах – коли ритуальна служба забирає тіло з лікарні уже впринципі воно продезиніковане, оброблене, тому ніяких додаткових обробок уже не відбувається", – розповіла президент асоціації похоронної справи в Україні Марина Лазуренко.

Скільки смертей припадає на COVID-19

Щодо статистики, то за минулий рік в Україні померло майже 600 тисяч людей. Переважно через проблеми із системою кровообігу. Зокрема, це ішемічна хвороба серця, інсульт, тромбоз та інші.

Багато помирають через так зване новоутворення – набуті хвороби. На COVID-19 же припадає близько двох відсотків з усіх померлих.

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