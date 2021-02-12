Скільки українців готові до вакцинації від коронавірусу – опитування

Вакцинуватися від коронавірусу готові 52% українців, 48% поки не готові до вакцинації.
Про це свідчать результати опитування, оприлюднені в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- На західній Україні до вакцинації готовий 51% українців, 49% – не готові.
- На Півдні про готовність до вакцинації заявили 49%, а 51% не збирається вакцинуватися від коронавірусу.
- У центральній частині України до вакцинації готові 52% українців, не готові 48%.
- У той же час на Сході про бажання вакцинуватися від коронавірусу заявили 53% українців, а 47% – ні.
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