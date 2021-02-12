Русский
$ 27,84
33,81
  1. Новини України

Скільки українців готові до вакцинації від коронавірусу – опитування

12 лютого, 21:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Думки українців розділилися практично порівну

Вакцинуватися від коронавірусу готові 52% українців, 48% поки не готові до вакцинації.

Реклама

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

В тренді
Стало відомо ім’я десантника, який загинув під Горлівкою від кулі снайпера
Олександр Глушко (позивний "Бомба")
  • На західній Україні до вакцинації готовий 51% українців, 49% – не готові.
  • На Півдні про готовність до вакцинації заявили 49%, а 51% не збирається вакцинуватися від коронавірусу.
  • У центральній частині України до вакцинації готові 52% українців, не готові 48%.
  • У той же час на Сході про бажання вакцинуватися від коронавірусу заявили 53% українців, а 47% – ні.

Читайте також: Вакцинація на старті: Pfizer будуть розвозити з Києва і розморожувати на місцях

Раніше новини "Сьогодні" писали, кому не можна робити щеплення від COVID-19.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Шустер вакцинація вакцина шустер live коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)
Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)Україна
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потім
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потімУкраїна
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курс
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курсФінанси
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєкт
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєктЕкономіка
Європарламент закликав Україну заборонити сайт
Європарламент закликав Україну заборонити сайт "Миротворець"Євросоюз
В Україні похолодає майже до -30: де і коли буде найхолодніше
В Україні похолодає майже до -30: де і коли буде найхолоднішеУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти