Скільки українців готові до вакцинації від коронавірусу – опитування

Вакцинуватися від коронавірусу готові 52% українців, 48% поки не готові до вакцинації.

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Про це свідчать результати опитування, оприлюднені в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

На західній Україні до вакцинації готовий 51% українців, 49% – не готові.

На Півдні про готовність до вакцинації заявили 49%, а 51% не збирається вакцинуватися від коронавірусу.

У центральній частині України до вакцинації готові 52% українців, не готові 48%.

У той же час на Сході про бажання вакцинуватися від коронавірусу заявили 53% українців, а 47% – ні.

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Раніше новини "Сьогодні" писали, кому не можна робити щеплення від COVID-19.

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