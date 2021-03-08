Скільки українців вже вакцинували від COVID-19 і де найбільше

Тільки з минулу добу щеплення отримали майже тисяча людей

В Україні вже вакцинували майже 18 тисяч осіб. А тільки за минулу добу – трохи менше тисячі. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Так, за минулу добу вакцинували 910 осіб. А всього з початку вакцинального кампанії щеплення отримали 17 947 людей.

За неділю найбільше щеплень зробили у Донецькій області – 240. На другому місці Луганська – 180 і трійку лідерів замикає з істотним відставанням Львівська – 90.

Найменше людей вакцинували в Закарпатській, Запорізькій і Вінницькій областях – по 10.

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За весь час вакцинації в лідерах Донецька область – 2180 щеплень, а найменше на Закарпатті – 324.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняв, що до кінця 2021 року вакцинують всіх українців старших за 18 років. А прем'єр-міністр говорив, що протягом 2021-2022 років в Україні вакцинують до 22 мільйонів осіб. А саме поточного року щеплення отримають близько 10 мільйонів. Тим часом стало відомо, кому протипоказана вакцинація від COVID-19.

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