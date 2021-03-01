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Скільки в Україні людей вже вакциновані від COVID-19

1 березня, 10:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У МОЗ запевняють, що вакцинація допоможе українцям повернутися до життя без масок

В Україні вже вакцинували 3141 українця, однак МОЗ планує нарощувати темпи вакцинальної кампанії. Найбільше щеплень зробили у Черкаській області.

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Як розповів на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, в Україні вже вакциновані понад три тисячі осіб. Він зазначив, що, згідно з планами МОЗ, вакцинація відбувається каскадним методом.

"Тому у найближчій перспективі можна очікувати, що кількість вакцинованих почне істотно збільшуватися... Вакцинація дозволить нам повернутися до нормального, довгоочікуваного, спокійного життя без масок і обмежень", – сказав заступник міністра.

При цьому в Telegram "Коронавірус-інфо" зазначається, що всього вже вакциновано 3141 українця. Найбільше у Черкаській області – 270.

Упродовж минулої доби було зроблено 90 щеплень:

  • Донецька область – 50;
  • Луганська область – 20;
  • Херсонська область – 20.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні всі бажаючі протягом року вакцинуються від ковіду.

Також ми писали, які перші "побочки" проявилися у медиківпісля щеплення від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина

Джерело: Сьогодні

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