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В Україні зробили понад мільйон щеплень від COVID-19. Скільки українців отримали другу дозу?

22 травня, 09:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 977 011 чоловік

За добу 21 травня 17 583 особи щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 6 091 чоловік, повністю імунізовані – 11 492 осіб. А за час кампанії отримали дві дози – 72 302.

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Telegram.

"З початку прищеплювальної кампанії щеплено 977 011 чоловік, з них отримали одну дозу – 977 009 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози – 72 302. Всього проведено 1 049 311 щеплень", – йдеться в повідомленні.

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Протягом доби працювали:

  • 300 мобільних бригад,
  • 336 пункти щеплення.

Станом на 21 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 580 616 чоловік.

Раніше Управління з санітарного контролю за виробництвом продуктів і медикаментів (FDA) Сполучених Штатів дозволило вакцинацію від коронавіруса препаратом компаній Pfizer / BioNTech для дітей у віці від 12 років. також таке ж рішення прийняла Канада.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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