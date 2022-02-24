Скільки військових загинуло у перший день вторгнення? Арестович відповів

Олексій Арестович розповів про втрати у ЗСУ за 24 лютого – скільки військових загинуло та постраждало

Які втрати у ЗСУ за ранок 24 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок обстрілів з боку російських військових загинуло понад 40 українських захисників, ще кілька десятків бійців постраждали. Однак ці втрати набагато менші, ніж очікували в РФ.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович під час брифінгу, який транслював канал "Україна 24".

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Він уточнив, що перша атака російських військ провалилася – РФ очікувала, що втрат буде значно більше. Проте жодних серйозних ударів по українських ресурсах, боєприпасах чи обороноздатності не змогли завдати.

"Підтверджено загибель кількох десятків українських військовослужбовців. Це переважно за рахунок повітряних та ракетних ударів вранці", – сказав Арестович.

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