Скільки військових загинуло у перший день вторгнення? Арестович відповів

Внаслідок обстрілів з боку російських військових загинуло понад 40 українських захисників, ще кілька десятків бійців постраждали. Однак ці втрати набагато менші, ніж очікували в РФ.
Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович під час брифінгу, який транслював канал "Україна 24".
Він уточнив, що перша атака російських військ провалилася – РФ очікувала, що втрат буде значно більше. Проте жодних серйозних ударів по українських ресурсах, боєприпасах чи обороноздатності не змогли завдати.
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"Підтверджено загибель кількох десятків українських військовослужбовців. Це переважно за рахунок повітряних та ракетних ударів вранці", – сказав Арестович.
Що відбувається у інших регіонах?
- На Луганщині йдуть важкі бої. Пресслужба прикордонників повідомляє про чергову "військову хитрість" ворога.
"У Луганську область на рубежі Червоної Талівки, Мілово, Городища зайшли колони російських танків. Ворог підступно ввів у колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ", – йдеться у повідомленні.
- У місті Чугуєві Харківської області внаслідок ворожих обстрілів почалася пожежа, загинула дитина.
- В Одесі на вулиці Хімічній горить військова частина Національної гвардії. Вогонь поширився на цехи, на склади заводу.
- В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей у лікарні. Снаряд розірвався в центральній частині міста.