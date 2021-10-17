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СЬОГОДНІ Новини України

"Швидка" і маршрутка зіткнулися в Дніпропетровській області: постраждали шість людей

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
17 жовтня, 12:33
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Унаслідок зіткнення маршрутка вилетіла в кювет, у ній було 11 людей
Автомобіль швидкої допомоги потрапив в ДТП.
Автомобіль швидкої допомоги потрапив в ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Дніпропетровській області сталася ДТП за участі маршрутки та автомобіля швидкої допомоги. Від зіткнення маршрутка, наповнена людьми, злетіла в кювет.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Аварія сталася 16 жовтня о 19:49 в селищі Підлужжя Верхньодніпровської міської територіальної громади Кам’янського району.

Подробиці ДТП

Зіткнулися маршрутний міжміський мікроавтобус Volkswagen LT-35, який їхав з Кременчука в Дніпро, та автомобіль екстреної медичної допомоги Citroen Jamper.

Від удару Volkswagen з’їхав у кювет та перекинувся на бік. На момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 людей, в транспортному засобі медиків знаходилось 3 працівника.

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Хто отримав поранення

Внаслідок ДТП постраждало 6 пасажирів маршрутного таксі. Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) та двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізували в Кам’янську міську лікарню швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

Попередньо, у всіх постраждалих травми легкої ступені тяжкості (забої різних частин тіла). Ще одна постраждала, жінка 2000 року народження від госпіталізації відмовилась.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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