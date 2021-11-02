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СЬОГОДНІ Новини України

Незабаром не буде і "жовтих"? МОЗ оновило карантинні зони в Україні

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 листопада, 10:28
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Загалом у "червоній зоні" знаходиться 15 регіонів
У "жовтій зоні" адаптивного карантину знаходяться лише дві області / Колаж "Сьогодні"
У "жовтій зоні" адаптивного карантину знаходяться лише дві області / Колаж "Сьогодні"

Станом на 2 листопада в Україні у "жовтій зоні" залишилися лише дві області . Більшість регіонів знаходяться у "червоній зоні".

Про це повідомляє МОЗ.

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Хто входить у "червону зону"

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Чернігівська

Хто входить у "помаранчеву зону"

  • Вінницька
  • Волинська
  • Полтавська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Черкаська
  • Чернівецька

Хто входить у "жовту зону"

  • Кіровоградська
  • Закарпатська

Критичним вважається якщо завантаженість ліжок з киснем – понад 65%. У Закарпатській області завантаженість ліжок із киснем становить 56,6%, у Кіровоградській області – 40%.

Статистика COVID-19 в Україні

Минулої доби, 1 листопада, в Україні зафіксували 19 455 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 2 955 693 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 700 жителів України (всього – 68 727). Вилікувати вдалося 2454737 інфікованих (12639 – за останню добу).

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