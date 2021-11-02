Незабаром не буде і "жовтих"? МОЗ оновило карантинні зони в Україні

Станом на 2 листопада в Україні у "жовтій зоні" залишилися лише дві області . Більшість регіонів знаходяться у "червоній зоні".
Про це повідомляє МОЗ.
Хто входить у "червону зону"
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Одеська
- Рівненська
- Сумська
- Херсонська
- Хмельницька
- Чернігівська
Хто входить у "помаранчеву зону"
- Вінницька
- Волинська
- Полтавська
- Тернопільська
- Харківська
- Черкаська
- Чернівецька
Хто входить у "жовту зону"
- Кіровоградська
- Закарпатська
Критичним вважається якщо завантаженість ліжок з киснем – понад 65%. У Закарпатській області завантаженість ліжок із киснем становить 56,6%, у Кіровоградській області – 40%.
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Статистика COVID-19 в Україні
Минулої доби, 1 листопада, в Україні зафіксували 19 455 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.
Усього інфекцію підтвердили у 2 955 693 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 700 жителів України (всього – 68 727). Вилікувати вдалося 2454737 інфікованих (12639 – за останню добу).
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