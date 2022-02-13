Незважаючи на відкрите небо. SkyUp тимчасово припиняє продаж квитків

Найбільші світові страхові компанії 12 лютого повідомили українським авіаперевізникам, що за 48 годин припинять страхування літаків для польотів над Україною. Тепер лізингодавці вимагають повернути усі їхні літаки до ЄС. Компанія SkyUp припиняє продаж квитків з 14 до 16 лютого.
Про це повідомляє SkyUp.
Таке рішення страхові компанії ухвалили через ризик вторгнення РФ. Також лізингодавці вимагають від українських авіаперевізників якнайшвидше повернути літаки на територію ЄС.
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"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року й очікуємо вирішення ситуації", – сказав гендиректор SkyUp Дмитро Сєроухов.
Директор страхової компанії "Експо страхування" Анатолій Іванців розповів агентству "Інтерфакс-Україна", що обмеження страхування стосуються лише військових ризиків за договорами відповідальності та страхуванням КАСКО. Всі інші ризики, як і раніше, покриваються.
Що писали про можливе закриття неба?
- Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що з 16:00 14 лютого можуть зупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, флот та інфраструктура яких перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.
- Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, Sky Up посадила літак з Фуншала в Кишиневі, з'явиться заборона і від Air France.
- Водночас у міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що станом на ранок 13 лютого немає інформації, чи припинить чинність страхове покриття для повітряних суден в Україні та над Україною.
- У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює, щоб запобігти ризикам для авіаперевізників. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.