Незважаючи на відкрите небо. SkyUp тимчасово припиняє продаж квитків

Авіакомпанія обмежила продаж квитків на рейси через вимоги лізингодавців, які хочуть, щоб їхні літаки якнайшвидше повернулися на територію ЄС

Українці тимчасово не зможуть купити квитки на літак до SkyUp / Фото: Колаж: Сьогодні

Найбільші світові страхові компанії 12 лютого повідомили українським авіаперевізникам, що за 48 годин припинять страхування літаків для польотів над Україною. Тепер лізингодавці вимагають повернути усі їхні літаки до ЄС. Компанія SkyUp припиняє продаж квитків з 14 до 16 лютого.

Про це повідомляє SkyUp.

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Таке рішення страхові компанії ухвалили через ризик вторгнення РФ. Також лізингодавці вимагають від українських авіаперевізників якнайшвидше повернути літаки на територію ЄС.

"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року й очікуємо вирішення ситуації", – сказав гендиректор SkyUp Дмитро Сєроухов.

Директор страхової компанії "Експо страхування" Анатолій Іванців розповів агентству "Інтерфакс-Україна", що обмеження страхування стосуються лише військових ризиків за договорами відповідальності та страхуванням КАСКО. Всі інші ризики, як і раніше, покриваються.

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