SkyUp загадково скасував 8 рейсів з України в Європу

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Український лоукостер SkyUp Airlines, який минулого місяця вилучив з системи бронювання 15 маршрутів з України в Європу, припинив продаж авіаквитків ще на 8 міжнародних напрямків.
Про це свідчать дані на сайті авіаперевізника.
Зокрема, SkyUp скасував всі міжнародні регулярні рейси в Словаччину і частково в Чехію, Польщу, а також Грецію.
З сайту авіакомпанії зникли рейси:
- Київ – Братислава (Словаччина);
- Київ – Гданськ (Польща);
- Київ – Кос (Греція);
- Київ – Брно (Чехія);
- Харків – Братислава;
- Харків – Прага (Чехія);
- Львів – Братислава;
- Запоріжжя – Прага.
Причина такого рішення не вказується.
При цьому в системі бронювання SkyUp все ще можна придбати квитки на понад 80 міжнародних напрямків. Літаки авіакомпанії літають з п'яти українських міст: Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.
Як ми вже повідомляли, в травні і червні авіакомпанія здійснить кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені, насамперед, для сезонних працівників.
Крім того, через підвищений попит з боку туристів з 7 червня SkyUp подвоїть кількість рейсів з Києва до Алмати і назад.