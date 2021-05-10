SkyUp загадково скасував 8 рейсів з України в Європу

Авіакомпанія раптово скасувала можливості забронювати квиток на деякі рейси з Києва, Львова, Запоріжжя та Харкова

/ Фото: Flickr

Український лоукостер SkyUp Airlines, який минулого місяця вилучив з системи бронювання 15 маршрутів з України в Європу, припинив продаж авіаквитків ще на 8 міжнародних напрямків.

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Про це свідчать дані на сайті авіаперевізника.

Зокрема, SkyUp скасував всі міжнародні регулярні рейси в Словаччину і частково в Чехію, Польщу, а також Грецію.

З сайту авіакомпанії зникли рейси:

Київ – Братислава (Словаччина);

Київ – Гданськ (Польща);

Київ – Кос (Греція);

Київ – Брно (Чехія);

Харків – Братислава;

Харків – Прага (Чехія);

Львів – Братислава;

Запоріжжя – Прага.

Причина такого рішення не вказується.

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При цьому в системі бронювання SkyUp все ще можна придбати квитки на понад 80 міжнародних напрямків. Літаки авіакомпанії літають з п'яти українських міст: Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.

Як ми вже повідомляли, в травні і червні авіакомпанія здійснить кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені, насамперед, для сезонних працівників.

Крім того, через підвищений попит з боку туристів з 7 червня SkyUp подвоїть кількість рейсів з Києва до Алмати і назад.