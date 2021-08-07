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SkyUp запускає рейси на курорт "Шевченко" у Казахстані: ціна квитків

7 серпня 2021 17:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепер українці зможуть злітати в місто, в якому колись був у засланні видатний український поет, в честь якого назвали місто

SkyUp виконає ознайомчі рейси в перлину Казахстану. Колаж "Сьогодні"

SkyUp виконає ознайомчі рейси в перлину Казахстану. Колаж "Сьогодні"

Авіакомпанія SkyUp запускає спеціальні рейси зі Львова в Актау. Це курорт, що активно розвивається у Казахстані на березі Каспійського моря. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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23 і 25 вересня вильоти зі Львова будуть о 00:05, а прибуття в Актау – о 05:50. У зворотному напрямку українці зможуть повертатися додому о 06:50 з прибуттям до Львова о 08:55.

Ціна квитків

  • Львів – Актау від 3986 грн.
  • Актау – Львів від 4286 грн.

Умови в'їзду в Казахстан

  • Для перетину кордону Казахстану громадянам України (крім дітей до 5 років) потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години. Довідка повинна бути англійською, українською або російською мовами.
  • ПЛР-тест не потрібен лише тим, хто пройшов повний курс вакцинації на території Казахстану.
  • Після перетину кордону застосовується термометрія і проводитися анкетування.

У SkyUp відзначають, що це ознайомчі рейси, щоб країни визначили, чи є зацікавленість у цих туристичних напрямках.

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Актау раніше називався Шевченко?

  • Актау є адміністративним центром Мангистауського регіону – одного з найбільш зацікавлених в розвитку туризму на карпатські курорти. Цей казахстанський курорт зараз активно розвивається і планує скласти серйозну конкуренцію турецьким курортам.
  • А ще з 1 липня 1964 по 13 вересня 1991 роки Актау носив ім'я Шевченка на честь українського поета Тараса Шевченка, який перебував в середині XIX століття тут на засланні.
  • В авіакомпанії зазначають, що встановлення такого авіасполучення має не тільки соціально-економічне значення, але і пов'язане з відновленням і розвитком історичних і культурних зв'язків.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в минулому році поблизу Актау Каспійське море несподівано стало "кривавим". Особливо зловісною картина виглядала на тлі снігу.

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Нагадаємо, в 2012 році Казахстан "виганяв" українських авіаперевізників.

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