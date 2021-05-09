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Занадто тепло не буде: чим порадує погода на 9 травня (карта)

9 травня, 07:25

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Найсильніше повітря прогріється на Закарпатті та в деяких інших західних областях, найхолодніше – на сході країни

/ Фото: Сьогодні

Україна пережила серйозні заморозки в ніч на 9 травня, тепер очікується прохолодний, але сонячний день. Температура повітря в середньому очікується в діапазоні 13-16 градусів тепла, вітер 7-12 м/с. Опадів не буде по всій країні, але на заході поки що тепліше, ніж у центрі та на сході.

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Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Температура повітря на заході та півночі країни становитиме переважно 15-17 градусів тепла, змінна хмарність. При цьому в Івано-Франківській, Львівській і Закарпатській областях температура сягатиме 19 градусів тепла.

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У центрі України повітря прогріється до 13-16 градусів. Дощу не буде. На сході – в основному до 15 градусів тепла, але так само без опадів.

Нагадаємо, квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. В останній місяць весни теж варто очікувати температурних гойдалок і дощів – "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на весь травень. А про те, як весняна негода вплинула на майбутній урожай ягід і картоплі, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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